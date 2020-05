UTA se revoltă după înjumătăţirea punctelor! “Suntem dezavantajaţi grav!”

Liderul din Liga a 2-a, UTA, se simte nedreptăţit de decizia luată de FRF cu privire la încheierea sezonului. Arădenii s-au trezit la numai cinci puncte de a doua clasată şi în faţa a cinci finale cu cele mai bine clasate echipe.

UTA vrea să acţioneze Federaţia în instanţă indiferent de deznodământul playoff-ului care va începe pe 4 iulie. Pe teren, arădenii promit să demonstreze de ce erau lider detaşat în clasament.

“Din ce am vorbit cu cei din conducere, se ia în calcul foarte în serios acţionarea în instanţă a acestei decizii pentru că prejudiciul este extrem de grav. Pentru că, atunci când s-a vehiculat înjumătăţirea punctelor, noi am avut discuţii cu doi avocaţi specialişti în legislaţia sportivă din România şi în cea internaţională şi ni s-a transmis clar că încalcă regulamentele, e ilegală şi în cazul în care am ataca decizia, am avea câştig de cauză. Nu vom sta cu mâinile în sân în faţa unei asemenea nedreptăţi” – a declarat antrenorul Laszlo Balint.

Clubul a postat şi un comunicat în care anunţă intenţia de a acţiona în instanţă FRF.

