Un reputat medic din fotbalul românesc vorbește despre decesul lui Martin Tudor!

Actualul conducător al lui FC Hermannstadt renucoaște că este șocat de moartea tragică a portarului Martin Tudor. Cei doi au lucrat împreună la CFR, pe când acesta era conducătorul formației clujene.

„Da, eu am fost şocat de dimineaţă de veste. M-am uitat pe ştiri şi am văzut. Am colaborat cu Martin, Dumnezeu să îl ierte, să îl odihnească! Un băiat foarte bun, un portar foarte bun. Un om pe care te puteai baza. Sincer îmi pare rău, sincere condoleanţe familiei şi păcat că din cauza acestor măsuri luate, nu putem să fim alături de el pe ultimul drum.

Sportul şi efortul fizic duc la dezvoltarea cordului sportiv. Adică se măresc cavităţile inimii, ventriculii, datorită faptului că inima trebuie să pompeze mai cu

forţă şi să faci faţă efortului şi inima se adaptează dezvoltându-şi pereţii. Şi, apărând acest lucru, sigur că pot să apară problemle de risc la inimă. ”

