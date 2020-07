Turcii, la picioarele lui Marius Șumudică! „Vor să merg acolo”

„Șumi” spune că fanii mai multor echipe din Turcia îl vor la echipele lor favorite.

„Eu am analist turc, care îmi spunea că Twitter-ul e plin de comentarii, de la Trabzon, de la Goztepe, care spuneau că și-ar dori să merg să lucrez acolo. Eu mă bucur că sunt apreciat aici.

Aș vrea să mai împrospătez echipa, să mai aduc patru jucători. Eu sunt bucuros că am scăpat matematic de la retrogradare, mi-am îndeplinit obiectivul, suntem surpriza campionatului. Ieri am întors jocul după ce am fost conduși cu 0-1 de o echipă disperată (n.r. Konyaspor), care e 75% retrogradată”, a spus Marius Șumudică, la Digi Sport.

