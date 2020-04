”Regele”, noi detalii despre viitorul lui Ianis: ”Este numărul 1 din România şi are multe oferte!”

Ianis este împrumutat de Genk la Rangers în acest sezon, iar scoțienii îl pot achiziționa definitiv pentru 5 milioane de euro în acestă vară.

Gică Hagi are doar cuvinte de laudă la adresa fiului său și susține că Ianis are multe oferte. De asemenea, ”Regele” a precizat că Steven Gerrard este mulțumit de prestațiile internaționalului român și așteaptă ca Rangers să ia o decizie finală.

”Antrenorul lui Rangers este foarte mulţumit de Ianis şi lui îi place acolo. Acum Rangers are opţiunea de a-l cumpăra, totul depinde de ei, dar noi nu facem presiuni ca să ia o decizie!

Eu ştiu că el este numărul 1 din România şi are multe oferte. Am tot citit că până acum nu a confirmat, că a dezamăgit. A jucat cu Genk în Liga Campionilor şi la naţionala României în preliminarii. Apoi belgienii nu au mai apelat la el, nu ştiu de ce. Dar acum este la un club care-i dă şansa să joace şi el a făcut-o bine şi în campionat şi în Europa, aşa că nu a dezamăgit cu nimic” a declarat Gică Hagi, potrivit The Scottish Sun.

