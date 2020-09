Naționala Romaniei poate profita! Selecționerul Austriei, anunță: “Voi înlocui mai mulți titulari”

Selecționerul Austriei va trimite în teren o formulă schimbată împotriva României față de partida anterioară cu Norvegia, anunță presa austriacă.

“Voi înlocui unu sau mai mulți titulari, din cauză că jucătorii sunt încă în faza de acumulare a pregătirii. Nimeni nu are ritmul potrivit. Ceea ce am lucrat până acum la antrenamente a dat roade și sper să confirmăm contra României. Este normal să nu fie sută la sută, având trei-patru antrenamente în ultimele trei săptămâni și fără amicale în picioare.

Echipa a jucat bine cu Norvegia, care era neînvinsă de patru ani pe teren propriu. Am pus-o sub presiune din start și nu am lăsat-o să-și facă jocul.”, a spus Franco Foda.

