Mesajul care a declanșat furia fanilor pe internet! Daniel Ghiță îl distruge pe Benny Adegbuyi: ”Nu te voi respecta niciodată!”

Daniel Ghiță nu a ratat ocazia să-l ironizeze pe Benny, deși sportivul din Aiud a devenit primul român din istorie care a învins un campion mondial din K-1.

“Badr Hari a avut Corona, acum câteva săptămâni, și nu a amânat lupta, ci a luptat! Un sportiv de performanță are nevoie de condiție și recuperare. Respect, Badr!

Eu nu am respect pentru Benny și nu voi avea niciodată, pentru ca eu cunosc victima, Vasile Pui care a fost mutilat pe viața, in urma bătăii primite in clubul Yax in anul 2009. Un caz mediatizat de presa de scandal. Căutați pe google. Găsiți sute de articole.

Presa a scris mult , pentru ca Vasile Pui o duce extrem de greu. Trăiește cu handicap, in urma bătăii primite, fără loc de munca in sărăcie, fără niciun ajutor financiar. Are noroc cu soția și familia sa.

Este un scandal cum s-a judecat acest dosar in recurs! Credeți-mă, eu am citit tot dosarul penal și rechizitoriul, sentințele penale. Presa încerca , din 2015 , sa îl ajute pe Vasile Ioan Pui. Nicio reacție.

Toti l-am ajutat! Mulți colegi și antrenori, de la Arad, au donat bani, unul a cumpărat ochelari, ca nu mai vede cu ochiul drept, urmare a loviturilor primite in cap. Fiecare ce a putut. O fac toți pe la spate, public nu are curajul nimeni. Eu o fac public!”

