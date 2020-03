Hagi nu se resemnează! Obiectiv grandios pentru Viitorul

Hagi caută parteneri care să îl ajute să îşi atingă ţinta: calificarea în premieră în grupele UEFA Champions League.

”Acum e momentul pentru următorul pas: vreau să ajung în grupele Champions League și am ținta asta în cinci ani de-acum înainte! Dar am nevoie de parteneri pentru asta. Când vor veni partenerii de afaceri, atunci voi reuși! Știu că în Europa n-am făcut mare lucru până acum și asta e ambiția mea. Ştiţi foarte bine cât de ambiţios sunt”, a spus Hagi, în cadrul dezbaterii cadrul „The Vast & The Curious”.

Fondat în 2009, Viitorul a avut o ascensiune rapidă sub comanda lui Gheorghe Hagi.

Clubul din Ovidiu are în palmares un titlu de campioană (2017), Cupa şi Supercupa României (2019).

