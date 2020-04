EXCLUSIV | Ioan Mărginean, declarații fără perdea: ”Cum am pășit pe lumea asta, așa plec‘’

Fotbalul din România a fost întrerupt de COVID-19, însă viața oficialului Gazului nu s-a schimbat. Mărginean are grijă de terenurile de la Mediaș, alături de alți doi oameni, și face tot posibilul pentru ca jucătorii să aibă cele mai bune condiții când Liga 1 se va relua.

”Pentru mine, viața nu s-a schimbat. Lucrez în continuare. Alții au plecat în șomaj tehnic, eu sunt aici. Am de semnat acte, mai vorbesc cu impresari. Sunt doi oameni aici, la Mediaș, și îi ajut cu terenurile. Necesită minim 6 ore de muncă. Să-l tunzi, să uzi, să-i dai îngrășământ. Trebuie să îi ajut. Doi oameni să facă trei terenuri? Nu-i ușor. Avem un tractoraș aici. Pe terenul 1 nu-i problemă. Mă duc și fac ce pot când ei termină programul la ora 16:00. Când băieții vor reveni, vestiarele vor fi ca noi. Jacuzzi, piscină, saună, sală de sport și am ajutat lumea.

Am lăsat la tribuna 0 pe cei care care s-au implicat când am avut probleme. Când s-a ars un bec, au ajutat. Când am avut probleme cu nocturna, s-au urcat sus și ne-au ajutat. Mai o pizza, mai un pește. Să știi că nu toți suntem oameni care căutăm averi în viața asta din fotbal. Eu sunt un om simplu și cum am pășit pe lumea asta, așa o să și plec, când mi-o veni vremea. Nu caut să mă îmbogățesc.” a declarat Ioan Mărginean, în exclusivitate, pentru Realitatea Sportivă.

În plină pandemie, Ioan Mărginean recunoaște că are emoții. Fata acestuia urmează să nască la Cluj, iar oficialul Gazului este îngrijorat datorită numărului de persoane infectate cu COVID-19.

