EXCLUSIV | CFR Cluj neagă al doilea caz de coronavirus! Bogdan Mara: “Toată lumea e în stand-by”

În exclusivitate la emisiunea ‘Realitatea Sportivă’ de la Realitatea Plus, directorul sportiv al campioanei României, Bogdan Mara, a lămurit situația.

Alexandru Păun, mijlocașul CFR-ului, a fost depistat pozitiv la noul coronavirus și a fost transportat la spital.

CFR Cluj voia să joace meciul cu FCSB de sâmbătă seara, din play-off-ul Ligii 1, amânat de LPF.

“Nu există așa ceva! Nu avem al doilea caz! Așteptăm rezultatele testelor. E foarte ciudat! Am tot văzut că apar informații. Noi am testat azi dimineață toată echipa, la Mogoșoaia. În câteva ore, primim rezultatele testelor. Deocamdată, toată echipa e în izolare. Nici gând să ne antrenăm, toată lumea e în stand-by. Așteptăm să vedem rezultatele testelor“, a spus Bogdan Mara la emisiunea ‘Realitatea Sportivă’ de la Realitatea Plus.

