Acolo cei mici primesc mereu haine și mâncare de la preotul din sat, preot care îi consideră ca fiind copiii lui.

În timp ce autoritățile zeci de ani nu au făcut nimic în acel sat, preotul se zbate să le facă un loc unde să poată face mișcare.

În fiecare zi copii joacă fotbal pe câmpul ars de la marginea satului.

Acolo părintele vrea să construiască un teren de fotbal adevărat, însă pentru asta are nevoie de foarte mulți bani, bani de care biserica nu dispune.

„La o primă vedere pare că suntem pe un câmp ars de soare, în spatele meu a fost adusă și o vacă la păscut, însă acesta este locul in care copiii de aici din Lada...poate peste ani de aici vor deveni adevărați campioni.”

Părintele strânge fonduri pentru terenul de fotbal

Preotul din satul Lada, Teleorman, se luptă de 14 ani să le aducă celor mici zâmbetul pe buze și să nu simtă lipsurile, pentru că deși satul este la distanță de o oră de București, pare un sat uitat de lume, unde copiii nu au o șansă la viață. Rechizite pentru școală, mâncare caldă zilnic, excursii în București, la munte sau la mare, sunt doar câteva lucruri de care copiii dispun cu ajutorul părintelui.

„Mie îmi place să vin duminica la biserică. Mă rog pentru tatăl meu care este în scaun cu rotile. Noi înainte făceam antrenamentul pe câmp și acum anul viitor cred că o să se construiască...”, spun copiii.

„Aici suntem lângă Dumnezeu și ne rugăm. Abia aștept să se construiască, e un teren făcut cum trebuie, pe câmp erau bălării și buruieni și nu puteam să jucăm. Dacă mă ajută Dumnezeu vreau să ajung fotbalist.”, au mărturisit copiii.

„Suntem foarte apropiați de părinte, ne-a ajutat cu rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte, excursii, am fost la mare.”, a adăugat un alt minor.

Părintele Florin a înțeles perfect ce înseamnă misiunea preoțească, pe lângă orice teorie dogmatică. Acum a pus bazele unui proiect prin care vrea să ridice un teren de fotbal adevărat, sintetic, cu vestiare și tribună.

„Costurile la momentul de față se estimează la 60 de mii de euro. Terenul are 1000 de metri pătrați, o tribună de 200 de locuri, construim vestiare, dușuri, toalete, o sală de ședințe și activități. Reușim uneori să ieșim să vizităm muzee, grădina zoologică, Târgul de Crăciun... și am avut un proiect pe care l-am oprit din cauza costurilor și am ieșit din țară cu copii care au văzut multe capitale europene.”, a spus părintele Dani Florin, din satul Lada, Teleorman.

Cei care vor să ajute o pot face în contul bancar afișat:

CONT BANCAR: ASOCIATIA MANA CEREASCA, RO37 RNCB 0248 1258 6469 0001