Chiar dacă are aproape 100 de ani, femeia continuă să se bucure de viață. În fiecare dimineață își începe ziua cu o cafea, care îi dă energie, după care începe programul zilnic cu animale și munca prin gospodărie.

"Mă scol dimineața, fac cafeaua. După aceea dau la porci, dau la găini. După aceea mă duc în grădinuță", povestește femeia.

Femeia, care în prezent are 93 de ani, s-a născut și a copilărit în Valea Loznei-Sălaj. Satul are cea mai mare medie a longevității pe cap de locuitor.

"Mă gândesc cum am putut ajunge aici. Mi-a dat Dumnezeu sănătate și am putut lucra. N-am fost niciodată (bolnavă -n.r.). Mai făceam câte o injecție de întărire, dar la spital nu am fost niciodată!", mai spune aceasta.

În aceeași localitate s-a născut și a trăit o bună parte din viață și cel mai bătrân om din România. Este vorba des Maftei Pop, care a murit la vârsta de 147 de ani.