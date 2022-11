Acesta a povestit clipele de groază prin care a trecut, recunoscând că, pe moment, s-a gândit că nu are nicio șansă să scape cu viață.

„M-au atacat, m-au izbit jos, nu am mai știut ce e cu mine. M-au mușcat de ureche, maxilar, spate, între omoplați. M-am ghemuit, m-am apărat ca să nu mă desfigureze, am pus geaca peste, ca să nu mă ia de față, dar nu aveam cum să scap de ei. Am crezut că nu mai am nicio șansă. Nu mi s-a mai întâmplat niciodată, nu am mai avut probleme cu câinii”, a declarat bărbatul, potrivit Ziarul de Iași.

Reamintim că bărbatul a fost transportat de urgență la UPU Spitalului "Sf. Spiridon" din Iaşi, iar medicii au constatat că prezenta mai multe plăgi mușcate, inclusiv la nivelul feței.