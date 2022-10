Izgoniți din casă de socri, doi tineri din Vaslui și cei trei copii ai lor, doi de școală celălalt bebeluș, muncesc din greu ca să facă față greutăților de zi cu zi.



"Ne-am mutat aici. Greu. Când ne-am mutat aici, un singur pat am avut. Nu am avut ce am acum. Ei au dormit în pat și noi pe jos", afirmă amam micuților.



Singurul care are un venit fix este tatăl copiilor, iar mama, pentru a mai face rost de bani, muncește cu ziua la oamenii din sat. Pentru ei, alimentele, hainele sunt un lux. Iar la jucării, nici măcar nu visează.



Reporter: Cât de curând începe școala, ai reușit să cumperi ceva haine copiilor?

Mama: Nu, nu. Momentan nu am reușit că nu am de unde. Poate soțul să se împrumute la patron. Câteodată doar le iau lor să mănânce, să le fac lor. Și dacă rămâne de la ei mai mănânc și eu.



Cei doi copii, elevi în clasele primare, merg zilnic la școală, sunt premianți și au acasă o colecție de diplome. Amândoi au învățat însă că, pentru a nu duce lipsă de haine sau mâncare, trebuie să muncească și să învețe. Pentru a-și ajuta părinții, băiatului i-a venit ideea să crească iepuri.



Pentru a face față iernii, familia are însă nevoie de ajutor, iar o asociație umanitară le-a oferit haine și alimente copiilor.



"Câteodată am nopți în care stau și plâng, poate nu le ofer eu prea mult", mai spune femeia.