Locuitorii din București au inițiat o petiție prin platforma Declic, solicitând urgent redeschiderea traficului în zona afectată de șantierul Magistralei M6, în special în perimetrul Podului Constanța – Calea Griviței. Campania atrage atenția asupra blocajelor majore și disconfortului creat de devierile de trafic impuse de lucrările de infrastructură.

Semnatarii acuză autoritățile locale și Metrorex că nu au oferit soluții eficiente pentru fluidizarea circulației și că ignoră nevoile bucureștenilor care tranzitează zilnic zona. Petiția cere măsuri urgente pentru redeschiderea arterelor afectate, în paralel cu continuarea lucrărilor, astfel încât impactul asupra traficului să fie minimizat.

„Nici până în prezent, Metrorex NU a emis nicio informare referitoare la durata acestor restricții de trafic, alegând astfel să ignore comunitățile afectate și să încalce cu bună-știință și cu susținerea autorităților publice drepturile fundamentale ale acestora.

Mai mult, Primăria Municipiului București a avizat această deviere pur și simplu ‘din pix’, fără a avea la bază o analiză a volumului de trafic.

Ca și când toate acestea nu ar fi fost de ajuns, din aprilie 2025 au început și lucrările de modernizare a liniilor de tramvai pe Bd. Expoziției, Aviator Popișteanu și străzile adiacente, care au adus noi restricții de trafic,” pe arată în petiția care poate fi completată AICI.