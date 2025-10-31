Peste 140.000 de credincioși la Sfântul Altar al Catedralei Naționale

Peste 140.000 de credincioși au trecut, până în prezent, prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale, a transmis Patriarhia Română. 

Duminică, după încheierea slujbei de sfințire a picturii Catedralei, numărul pelerinilor care s-au așezat la rând pentru închinare a rămas foarte ridicat. 

Programul de închinare a fost prelungit

Patriarhia Română a anunțat prelungirea programului de închinare la Catedrala Națională, inclusiv pe timpul nopții, pentru a răspunde numărului impresionant de pelerini care doresc să se roage și să treacă prin Sfântul Altar. Astfel, accesul va fi permis continuu până miercuri, 5 noiembrie 2025, la ora 24:00.

Pentru o informare corectă și actualizată, pelerinii pot verifica durata estimată de așteptare prin aplicația de hartă interactivă a Arhiepiscopiei Bucureștilor, disponibilă la linkul:
https://arhiepiscopiabucurestilor.ro/stiri/comunicate-si-mesaje/sfintirea-picturii-catedralei-nationale-harta-interactiva

Informația a fost transmisă de Biroul de Presă al Patriarhiei Române.