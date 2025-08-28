Recent, Mocanu a fost în centrul unui alt scandal, după ce primarul unei comune din Bistrița-Năsăud i-a acordat o diplomă de excelență. Nemulțumirile publice au fost legate atât de suma de aproximativ 80.000 de euro alocată pentru organizarea festivalului, într-o perioadă marcată de dificultăți economice, cât și de faptul că artistul premiat a fost până de curând vizat de un dosar de proxenetism. De altfel, controversatul interpret pare să fi devenit un abonat la spectacole organizate din banii primăriilor.

Mocanu a evitat condamnarea la 6 ani și jumătate de închisoare după ce faptele au fost prescrise, conform unei decizii a Curții de Apel Ploiești din 12 august 2025.

Dani Mocanu a fost condamnat la 6 ani și 5 luni de închisoare. A racolat tinere prin metoda loverboy și le-a obligat să se prostitueze