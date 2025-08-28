Manelistul care l-a ridicat în slăvi pe Nicușor Dan, sfidare maximă la adresa românilor loviți de austeritate

Manelistul care l-a ridicat în slăvi pe Nicușor Dan, sfidare maximă la adresa românilor loviți de austeritate

Dani Mocanu, cel care a scris o melodie pentru Nicușor Dan în timpul campaniei electorale, nu pare foarte afectat de măsurile drastice de austeritate luate de guvern cu sprijinul președintelui. Într-un videoclip publicat pe o rețea de socializare, cântărețul se plânge că abia a scăpat de o mașină de lux, pe care nu o mai suporta pentru că era un model vechi. Culmea este că manelistul a devenit și un abonat la evenimente organizate și plătite de primării și alte autorități locale.

 

Recent, Mocanu a fost în centrul unui alt scandal, după ce primarul unei comune din Bistrița-Năsăud i-a acordat o diplomă de excelență. Nemulțumirile publice au fost legate atât de suma de aproximativ 80.000 de euro alocată pentru organizarea festivalului, într-o perioadă marcată de dificultăți economice, cât și de faptul că artistul premiat a fost până de curând vizat de un dosar de proxenetism. De altfel, controversatul interpret pare să fi devenit un abonat la spectacole organizate din banii primăriilor. 

Mocanu a evitat condamnarea la 6 ani și jumătate de închisoare după ce faptele au fost prescrise, conform unei decizii a Curții de Apel Ploiești din 12 august 2025.

 

