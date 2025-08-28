La recensământul din 1992, un moment de referință în istoria locală, județul Tulcea a atins un record demografic: 271.000 de locuitori. După 19 ani, populația scăzuse la 213.000, iar un deceniu mai târziu, cifra a coborât la 193.000. Estimările pentru anul 2025 indică o nouă scădere, spre 187.000 de locuitori, potrivit publicației Ora de Tulcea.

Practic, județul pierde anual între 1.000 și 1.500 de persoane, fie din cauza unui spor natural negativ — adică natalitate scăzută și mortalitate ridicată — fie prin migrație către zone cu oportunități economice mai atractive.

Declin urban dramatic: populația Sulinei s-a înjumătățit

Municipiul Tulcea, cândva un centru industrial înfloritor, a ajuns de la aproape 98.000 de locuitori în 1992 la puțin peste 62.000 în prezent. Măcin, care avea peste 12.000 de locuitori, a coborât sub pragul psihologic de 7.000, iar Sulina — simbolul cosmopolit al Deltei — mai numără doar 3.000 de suflete, aproape jumătate din cât avea la începutul anilor ’90.

Singurul oraș care a cunoscut o relativă stabilizare este Babadag, însă și acolo perspectivele demografice rămân incerte.

Migrația și îmbătrânirea merg mână în mână

Ca în multe alte județe, industrializarea forțată din anii ’70–’80 a fost urmată, după 1990, de un colaps economic abrupt. Tinerii au fost primii care au plecat — inițial către Constanța sau București, apoi spre Spania, Italia, Germania. Astăzi, peste 30% dintre persoanele cu vârste între 20 și 35 de ani nu mai locuiesc în Tulcea.

Media de vârstă a crescut rapid, ajungând la 42 de ani — cu șase ani mai mult decât în 1992. În multe sate, natalitatea a scăzut sub 5 la mie, în timp ce mortalitatea depășește 15 la mie. Dacă ritmul actual de scădere se menține, județul Tulcea ar putea ajunge în 2040 la doar 150.000 de locuitori, Tulcea ar putea coborî sub pragul de 60.000, iar Sulina și Măcin sub 5.000 — pierzându-și, în fapt, statutul urban.