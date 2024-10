Bătrâna cu pensie mică vinde ceaiuri ca să poată trăi

Este și povestea unei pensionare care de zeci de ani vinde plante pentru ceai în piață. Bătrâna povestește că este singura variantă cu ajutorul căreia reușește să mai strângă niște bani.

„ - Am pensia mică. Am pensia mică. Acum, trebuie să iau lemne, să iau varză și varza e scumpă. 4 lei, 3 lei.

- Ce aveți aici? Ce găsesc oamenii la dumneavoastră?

- Ceaiuri. Sunătoare, tei, gălbenele, mușețel, pelin.

- Am toate ceaiurile. Plante medicinale.

- De cât timp veniți în piață?

- De 50 de ani.

- De 50 de ani?

- Poate mai mult, da!

- Îi aștept cu drag să vină!”