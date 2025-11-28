Astfel, suma de 3,5 miliarde de euro – peste 17 miliarde de lei, fonduri europene nerambursabile atrase de Sectorul 4 vor intra în circuitul economic pentru dezvoltarea rețelei de metrou care va uni nordul și sudul capitalei printr-o magistrală nouă, modernă și continuă. Un număr de 14 stații noi vor fi construite pe traseul Gara de Nord – Gara Progresul, transformând acest culoar urban în cea mai importantă axă de mobilitate a orașului. Stațiile noii magistrale sunt: Gara de Nord 2 – Știrbei Vodă – Bogdan Petriceicu Hașdeu – Uranus – George Rozorea – Chirigiu – Filaret – Eroii Revoluției 2 – George Bacovia – Toporași – Nicolae Cajal – Luică – Giurgiului – Progresului.

Traseul propus în acest proiect are o lungime de aproximativ 11 kilometri și va traversa cartierele Gara de Nord, Uranus, 13 Septembrie, Giurgiului și Progresul, adică va trece pe teritoriul sectoarelor 1, 4 și 5, precum și al comunei Jilava din județul Ilfov.

Noile stații vor fi amenajate conform celor mai noi cerințe pentru securitate la incendiu și vor fi adaptate pentru un acces facil al persoanelor cu dizabilități. Acestea vor avea și sisteme de protecție a călătorilor, inclusiv panouri de sticlă și uși automate la marginea peroanelor .

Potrivit estimărilor specialiștilor, după finalizarea extinderii Magistralei 4, rețeaua de metrou va crește cu aproximativ 21,87%, prin adăugarea a încă 14 stații la cele 64 existente în prezent. Această dezvoltare ar putea genera cel puțin 58,6 milioane de călătorii suplimentare anual față de numărul actual de validări, contribuind semnificativ la creșterea mobilității urbane în București și Ilfov.

Implementarea acestui proiect va aduce cu sine și beneficii economice consistente, întrucât va genera, în timpul construcției, un număr de peste 5.600 de locuri de muncă bine plătite, iar, ulterior finalizării investiției, aceasta va fi operaționalizată de cel puțin 900 de angajați.

„Sectorul 4 arată, o dată în plus, că nu lucrează doar pentru sudul orașului, ci pentru întreg Bucureștiul. Pentru că ne pasă de București. Avem în derulare cel mai mare proiect pe care îl poate avea Capitala la această oră. Vă invit, săptămâna viitoare, la semnarea contractului de proiectare și de execuție pentru magistrala M4 de metrou, Gara de Nord – Gara Progresul. Și sunt extrem de bucuros pentru că dintre cele două loturi, avem un lot în care se găsesc companii românești, așa cum 99,99 la sută dintre companiile care lucrează cu Sectorul 4 sunt societăți comerciale românești”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.