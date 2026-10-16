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Accident în lanț pe Autostrada A1, lângă Arad: cinci vehicule implicate, șapte persoane au ajuns la spital

Accident în județul Arad (foto: ISU Arad)

Accident în județul Arad (foto: ISU Arad)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat16 oct. 2026, 07:52
Actualizat16 oct. 2026, 07:55

Un accident rutier grav s-a produs în noaptea de joi spre vineri pe Autostrada A1, în județul Arad. Cinci autovehicule au fost implicate într-o coliziune violentă, iar șapte persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate de urgență la spital. La fața locului a fost mobilizat un important dispozitiv de intervenție, format din echipaje de pompieri, paramedici SMURD și ambulanțe.

Traficul pe Autostrada A1 a fost grav afectat în noaptea de 16 octombrie, după un accident produs pe sensul de mers Timișoara - Arad, în dreptul localității Șagu, la kilometrul 530, potrivit informațiilor transmise de ISU Arad.

Potrivit primelor informații, în coliziune au fost implicate cinci autovehicule, respectiv trei autoturisme și două autoutilitare. Impactul a mobilizat de urgență echipaje de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad și serviciile medicale de urgență.

Accident în judetul Arad

În total, 12 persoane se aflau în vehiculele implicate în accident. Dintre acestea, șapte au necesitat asistență medicală și au fost transportate la Spitalul Județean Arad. Din fericire, toate victimele erau conștiente și cooperante în momentul preluării de către echipajele medicale.

În această noapte, în jurul orei 01:00, pompierii militari arădeni au fost solicitați să intervină în urma unui accident rutier produs pe A1, la kilometrul 530, în care au fost implicate 5 autovehicule (3 autoturisme și 2 autoutilitare).

La locul evenimentului au fost alocate forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Arad, cu o autospecială de intervenție, două ambulanțe SMURD și o autospecială pentru transport personal și victime multiple.

În accident au fost implicate 12 persoane, dintre care 7 au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportate la spital pentru investigații și îngrijiri medicale suplimentare, toate cele 7 victime fiind conștiente și cooperante. Printre victime nu s-au aflat minori.

De asemenea, pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor la locul evenimentului.”

— a transmis ISU Arad.
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