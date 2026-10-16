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Accident în lanț pe Autostrada A1, lângă Arad: cinci vehicule implicate, șapte persoane au ajuns la spital
Accident în județul Arad (foto: ISU Arad)
Publicat16 oct. 2026, 07:52
Actualizat16 oct. 2026, 07:55
Un accident rutier grav s-a produs în noaptea de joi spre vineri pe Autostrada A1, în județul Arad. Cinci autovehicule au fost implicate într-o coliziune violentă, iar șapte persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate de urgență la spital. La fața locului a fost mobilizat un important dispozitiv de intervenție, format din echipaje de pompieri, paramedici SMURD și ambulanțe.
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