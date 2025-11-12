Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Luca Viișoreanu face dezvăluiri în premieră la Realitatea PLUS: ”Să mă pregătesc înseamnă multe lucruri: începând de la pregătirea pe circuit, unde te antrenezi să conduci cât mai repede, cât mai bine, fără greșeli, până la antrenamentele fizice pe care le fac în România, la sală. Antrenamentele vizuale sunt foarte importante pentru ochi, pentru că totul se desfășoară foarte repede. Cu cât ai vederea mai antrenată și te uiți unde trebuie, cu atât vei fi mai rapid. Trebuie să fii un sportiv foarte complex ca să fii bun în acest sport.”

