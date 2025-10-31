Reziștii au găsit țap ispășitor, după ce au distrus complet relația diplomatică cu SUA. În urma eșecului național reprezentat de retragerea militarilor americani din România, USR-iștii încearcă să îi paseze vina lui Klaus Iohannis. Totuși, realitatea este alta. Deși Iohannis s-a plimbat pe tot mapamondul pe banii românilor și nu a adus beneficii reale țării noastre, totuși acesta a respectat relația cu SUA și s-a întâlnit cu Donald Trump de două ori.