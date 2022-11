"Ieri am avut o analiză în urma căreia s-a finalizat proiectul pentru tot ceea ce înseamnă noua rectificare bugetară, care va fi şi ultima pe acest an. Proiectul a fost pus în dezbatere publică. Ceea ce este important este să subliniem că discutăm despre o rectificare bugetară de aproximativ 500 de milioane de lei şi în felul acesta am asigurat redistribuirea banilor, astfel încât la nivelul fiecărui minister să se asigure îndeplinirea tuturor angajamentelor în proiectele europene şi, de asemenea, tot ceea ce înseamnă asigurarea drepturilor salariale şi a ajutoarelor sociale, având totodată în atenţie aspectele legate de asigurarea fondurilor necesare pentru compensarea efectelor secetei în agricultură. (...) Rectificarea bugetară o vom adopta într-o şedinţă de guvern care avea loc mâine (joi - n.r.), sperăm la ora 11,00, în funcţie de finalizarea procedurilor", a declarat Ciucă, în debutul şedinţei de guvern de miercuri.

El a precizat că datele la zi despre economie sunt îmbucurătoare şi nu există premise legate de intrarea într-o recesiune economică.



"Sunt date care ne bucură pe toţi, pentru că am reuşit în această situaţie deosebit de complicată să avem o creştere economică, instituţiile de evaluare europene situează România şi pe trimestrul trei în primele locuri la creştere economică şi avem, de asemenea, în vedere că evaluările pentru anul viitor într-un context în care există temeri pentru o recesiune economică, economia românească totuşi să se încadreze pe o menţinere a unei creşteri economice, sigur, nu foarte mari în actualul context, dar totuşi nu avem premise prin care să vedem o intrare în recesiune economică", a mai spus șeful Guvernului.



Premierul a adăugat că este nevoie în continuare de prudenţă, echilibru şi de măsuri care să sprijine investiţiile.