În locul unei formule protocolare în limba rusă, liderul de la Kremlin a rostit câteva cuvinte în engleză, zâmbind: „Și data viitoare, la Moscova”. Momentul a fost urmat de un alt „thank you so much”, o replică ce a stârnit uimirea celor prezenți, având în vedere că Putin preferă aproape întotdeauna să apeleze la traducători.

Un lider care ascunde o abilitate lingvistică

Deși rareori se exprimă direct în engleză la evenimente oficiale, Putin o înțelege foarte bine. Purtătorul său de cuvânt, Dmitri Peskov, afirma recent că președintele „înțelege aproape complet limba” și chiar își corectează uneori interpreții. Tot el a explicat că, în conversații informale sau „în mișcare”, Putin preferă engleza, dar la negocieri folosește întotdeauna traducători. Această practică îi oferă timp suplimentar de gândire și posibilitatea de a controla mai atent mesajele transmise.

Experiența din Germania, cheia unui bilingvism mai puțin cunoscut

Putin vorbește fluent germana, limbă învățată în perioada în care era ofițer KGB la Dresda, în Germania de Est. Relația sa de colaborare cu Angela Merkel a beneficiat adesea de conversații directe, fără interpreți. De altfel, și în prezent, liderul rus trece ocazional în germană atunci când are ocazia, evocând experiențele din anii ’80.

Exemple în care a demonstrat că stăpânește engleza

Deși evită să se exprime în engleză în contexte tensionate, există numeroase momente care arată că stăpânește limba mai bine decât se crede:

În 2008, a acordat un interviu CNN despre conflictul din Georgia, folosind parțial engleza.

În 2010, la o gală caritabilă din Sankt Petersburg, a interpretat pe scenă celebra piesă „Blueberry Hill”, spre încântarea unor staruri de la Hollywood aflate în public.

În 2013, a susținut o declarație video în engleză pentru a sprijini candidatura Rusiei la Expo 2020.

Anul acesta, într-o videoconferință, a trecut fluent la germană pentru a răspunde unui cetățean, amintindu-și episoade din perioada petrecută la Dresda.

Strategia din spatele alegerii limbii

Deși publicul l-a auzit de mai multe ori folosind engleza, experții susțin că Putin preferă să-și păstreze imaginea de lider precaut. Aparenta „neînțelegere” a unor întrebări în engleză la conferințele de presă îl ajută să evite subiectele delicate. În schimb, atunci când dorește să transmită un mesaj personalizat sau să relaxeze atmosfera, alege să se exprime direct, fie în engleză, fie în germană.

Replica sa din Alaska – „next time, in Moscow” – a fost imediat preluată de Donald Trump, care a răspuns jovial: „Ooh, asta e interesantă... poate chiar se va întâmpla”. Deși întâlnirea nu a adus un acord privind conflictul din Ucraina, momentul lingvistic al lui Putin a devenit unul dintre cele mai comentate episoade ale reuniunii.