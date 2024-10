"Am ajuns într-un loc nepotrivit, într-un moment nepotrivit, cu persoane nepotrivite. Acuma, discuția - eu am mai spus-o - este reală. Ce trucaj să fie în această discuție când se aud foarte clar și vocea mea, și vocea lui Vanghelie, și vocea celorlalți participanți? Ce trucaj să fie? A, că nu e toată discuția, într-adevăr așa este. Cu vreo două săptămâni înainte m-au sunat niște persoane cărora nu le dau numele și mi-au zis <<Domne, hai să ne vedem cu Marian Vanghelie>> Și am zis de ce să ne vedem cu M. Vanghelie? <<Păi vrea să vorbească cu tine, vrea să te roage ceva>> și <<M. Vanghelie îl spirjină pe Mircea Geoană și stă în spatele campaniei lui Geoană>>. Ok. Când am ajuns acolo, ceea ce văd că nu apare în stenograme, i-am și spus lui Vanghelie - ca să lămurim lucrurile: Nu eu am vrut să vin aici, m-ați chemat că vreți să vorbiți cu mine. E, spune-ți care este situația. În prima seară în care am ajuns erau acolo mai multe persoane, vreo 10 persoane. Așa, ca fapt divers, printre persoanele alea erau și persoane cunoscute; era și un general care este în rezervă. Într-adevăr ne-am retras undeva și am discutat, 3 persoane.

Nu că este susținătorul lui M. Geoană, face campanie pemtru Geoană: i-a strâns semnăturile lui M.Geoană (Vanghelie - n.r.), sunt tot felul de stategii că oamenii sunt și strategi.

Nu exclud deloc, deloc, faptul că nu a înregistrat chiar el discuția. Pentru că, v-am spus, discuțiile sunt foarte lungi. Cred că au fost 3 întâlniri cam la o oră, o oră jumate fiecare. Ori nu s-a înregistrat, fiind camere difierite, ori cine le-a înregistrat le-a dat, dar sunt de 10 ori mai grave decât ce ați auzit acum", a declarat Radu Cristescu, deputat PSD.