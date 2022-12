"Când o criticam pe Monica Macovei pentru asemenea practici (scandalul SIPA - N.R.), am primit un telefon de la Dan Tăpălagă, cu care mă cunoșteam din presă, era la vremea respectivă consilierul ei și m-a rugat să ne întâlnim. Ne-am întâlnit, în 3, la un restaurant unde Monica Macovei s-a îmbătat îngrozitor, au cărat-o pe scări, sunt martori toți angajații localului, se știe că Monica Macovei a închis restaurantul. Evident că nu a reușit să mă lămurească de faptul că ar avea dreptate, și aici a pornit un întreg conflict între mine și Monica Macovei, ca ministru al Justiției. Dan Tapalagă a fost, în permanență, avocatul diavolului," a afirmat Sorin Roșca Stănescu.

Acesta a făcut legătură între comportamentul din trecut al lui Tapalagă și atacurile sale recente la adresa trustului Realitatea și a patronilor săi.

"Nu l-am acuzat că primește bani, am această prezumție, nu numai legat de el, ci și de alți jurnaliști, de la alte posturi. N-am nimic împotriva diversității de opinie, sentimentul meu este că opiniile care cer boicotarea Austriei si a companiilor din România deținute de capitalul austriac sunt sincere și motivate. Vocile din presă care apar acum, așa cum este Dan Tăpălagă și încearcă să apere, brusc, mizeria pe care ne-o face statul austriac, sunt demne de suspiciuni.

Deși nu-I port nicio simpatie lui Bobby Păunescu, am ascultat intervențiile lui și pot să spun că are perfectă dreptate: sunt interese mari în spatele acestei realități palpabile," a afirmat Sorin Roșca Stănescu.

Potrivit acestuia, fostul ministrul Justiţiei Monica Macovei şi jurnalistul Dan Tapalagă, fostul său consilier, au fost acuzaţi că au pătruns în arhiva SIPA, în ianuarie 2005, de unde au luat registrul intrări-ieşiri. Au stat 6 ore printre dosarele secrete şi nu au au avut certificate ORNISS pentru acces în arhivă, deşi datele erau clasificate. Informaţiile apar într-o notă scrisă de un ofiţer SIPA.

Potrivit sursei citate, registrul de intrări-ieşiri a fost returnat la arhivele SIPA după trei luni, în aprilie 2005.