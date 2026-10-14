Sorin Grindeanu, anunțul momentului: „Prelungirea crizei duce la faliment național! Salvarea economiei trebuie să primeze în fața politicii”
Sorin Grindeanu / Sursa foto - Facebook
Sorin Grindeanu a transmis un mesaj ferm în contextul negocierilor pentru formarea viitorului Guvern, susținând că stabilitatea economică a României trebuie să fie prioritară în raport cu disputele politice. Liderul social-democrat a avertizat că prelungirea crizei politice ar putea avea consecințe grave asupra economiei și a cerut formarea urgentă a unui Executiv funcțional.
Sorin Grindeanu a vorbit în cadrul unor declarații de presă organizate după discuțiile din conducerea PSD, în care a fost analizată poziția partidului privind participarea la viitoarea guvernare.
Sorin Grindeanu avertizează asupra efectelor economice ale crizei politice
Liderul PSD a subliniat că România are nevoie de un Guvern capabil să ia decizii și să gestioneze problemele economice, în condițiile în care prelungirea perioadei de instabilitate ar putea genera costuri suplimentare pentru bugetul de stat.
„Salvarea economiei trebuie să primeze în fața politicii. De aceea, România are nevoie urgent de un guvern funcțional”, a declarat Sorin Grindeanu.
Acesta a atras atenția că menținerea actualei situații politice ar putea afecta suplimentar finanțele publice și activitatea economică.
„Prelungirea crizei politice este calea sigură spre faliment național”, a afirmat liderul social-democrat.
Grindeanu a făcut referire și la costurile pe care le-ar putea presupune continuarea activității unui Guvern interimar condus de Ilie Bolojan. Potrivit estimării prezentate de liderul PSD, impactul bugetar suplimentar ar putea ajunge la cel puțin 60 de miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 3% din produsul intern brut.
Această sumă reprezintă estimarea invocată de Sorin Grindeanu, iar evaluarea efectivă a eventualelor costuri depinde de evoluțiile economice și de deciziile care vor fi luate la nivel guvernamental.
PSD, discuții privind intrarea la guvernare
„Consiliul politic al Partidului Social Democrat a analizat astăzi situația critică în care a ajuns România în ultimele luni și soluțiile pe care ni le-a propus primul ministru desemnat, Luca Niculescu, prin programul de guvernare.
Am plecat de la un adevăr pe care toate partidele parlamentare responsabile l-au susținut în aceste zile și anume salvarea economiei trebuie să primeze în fața politicii, de aceea România are nevoie urgent de un guvern funcțional.
România are urgențe economice vitale, de la asigurarea banilor în sănătate, până la plata pensiilor și a salariilor. Prelungirea crizei politice este calea sigură către un faliment național. Analizele Băncii Naționale a României și ale instituțiilor financiare internaționale arată că România s-ar îndrepta cu viteza luminii spre prăpastie. Menținerea guvernului demis și interimar Bolojan ar avea o nota de plată care ar îngenunchea și ultima parte funcțională din economie.
Am vorbit de un impact suplimentar la buget de cel puțin 60 de miliarde de lei, adică aproximativ 3% din PIB, și nu doar atât. Fără măsuri ferme de schimbare și fără schimbarea direcției, vom asista la reducerea activității economice în România. De asemenea, vom asista la majorarea costurilor de finanțare la împrumuturi și reducerea rezervelor valutare.
Plus creșterea cheltuielilor cu dobânzile și deprecierea cursului. Asta va conduce la un risc uriaș de intrare în criză de lichiditate și vom vedea blocate și amânate investiții și, din calculele noastre, aproximativ 50.000 de șomeri în plus.”, a transmis șeful PSD - Sorin Grindeanu.
Formarea unui Guvern funcțional, în centrul negocierilor
Mesajul transmis de Sorin Grindeanu pune accentul pe necesitatea depășirii blocajului politic și pe adoptarea unor măsuri economice într-un context în care bugetul public și activitatea companiilor reprezintă teme importante ale dezbaterii publice.
„Suntem în prezent în imposibilitatea efectuării, așa cum bine știți, a rectificării bugetare și a construcției bugetului pentru 2027 și avem întârzieri în absorbția fondurilor europene.
Aceasta este realitatea, din datele pe care le avem noi astăzi și de la aceste adevăruri dure plecăm. Totul, în timp ce alții fug de dezastrul pe care l-au produs.
În aceste condiții, Partidul Social Democrat a luat decizia de a fi parte a soluției pentru ieșirea din acest blocaj național. Consiliul Politic Național a dat undă verde intrării PSD la guvernare, deoarece prioritățile solicitate de Partidul Social Democrat se regăsesc în programul de guvernare al viitorului cabinet Niculescu.
Vă enumăr zece din aceste priorități:
1. Prezentarea în Parlament a situației reale a deficitului bugetar și a tuturor datoriilor amânate înainte de prezentarea publică a bugetului pe 2027. Termen: până la 1 ianuarie, până la 1 noiembrie 2026
2. Semnarea unui memorandum împreună cu mediul de afaceri și sindicate, care să ofere o predictibilitate fiscală pentru anul 2027, mai clar spus să nu cumva să crească alte taxe și anul viitor.
3. Structurarea și aprobarea rectificării bugetare care să acopere necesarul de finanțare pentru spitale, servicii critice, funcționarea statului. Termen 1 noiembrie 2026.
4. Inventarierea stadiului proiectelor finanțate din fonduri europene, PNRR sau de la bugetul de stat, care trec pe fonduri naționale.
5. Operaționalizarea accelerată a tuturor măsurilor din planul de relansare economică până la mijlocul lunii viitoare, adică termen 15 noiembrie.
6. Elaborarea bugetului de stat pe anul 2027 cu încadrarea în țintele de deficit și menținerea unui nivel ridicat al investițiilor. Termen 1 decembrie 2026.
7. Prezentarea măsurilor pentru asigurarea energiei și încălzirii pe timpul iernii.
8. Indexarea pensiilor, inclusiv militare și a pensiei minime.
9. Eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoanele cu dizabilități.
10. Demararea reformei administrative și anume comasarea localităților cu până la 1.500 de locuitori și comasarea serviciilor publice pentru reducerea cheltuielilor.
De asemenea, foarte important, Partidul Social Democrat va face o evaluare a guvernului Niculescu după primele șase luni de guvernare.
În continuare dați-mi voie să vă prezint propunerile PSD pentru cabinetul condus de Luca Niculescu.
Viceprim-ministru și ministru Afacerilor Interne: Marian Neacșu. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: Florin Barbu.
Ministrul Sănătății: Alexandru Rogobete. Ministrul muncii: Florin Manole.
Ministrul Economiei: Daniel Zamfir. Ministrul Justiției: Radu Marinescu. Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: Alexandru Stoica. Ministrul Transporturilor și Infrastructurii: Ștefan Ovidiu Popa. Ministrul Mediului Apelor și Pădurilor: Natalia Intotero. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Mihai Ghigiu și Ministrul Apărării Naționale: Ștefan Radu Oprea.”, a declarat liderul PSD - Sorin Grindeanu.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News