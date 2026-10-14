Sorin Grindeanu, anunțul momentului: „Prelungirea crizei duce la faliment național! Salvarea economiei trebuie să primeze în fața politicii”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 oct. 2026, 19:12

Sorin Grindeanu a transmis un mesaj ferm în contextul negocierilor pentru formarea viitorului Guvern, susținând că stabilitatea economică a României trebuie să fie prioritară în raport cu disputele politice. Liderul social-democrat a avertizat că prelungirea crizei politice ar putea avea consecințe grave asupra economiei și a cerut formarea urgentă a unui Executiv funcțional.

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