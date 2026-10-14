Sorin Grindeanu, avertisment fără precedent: România riscă să rămână fără bani de pensii și salarii! Pericolul care amenință țara

Publicat 14 oct. 2026, 08:42 Sursă Realitatea PLUS

România riscă să ajungă în situația în care să nu mai poată asigura plata pensiilor și salariilor, avertizează Sorin Grindeanu. Președintele PSD și al Senatului susține că prelungirea crizei politice ar putea avea consecințe grave asupra finanțelor țării, în condițiile în care statul are nevoie de împrumuturi pentru a-și acoperi cheltuielile. Potrivit liderului social-democrat, cel mai mare pericol nu este doar că România se împrumută la dobânzi ridicate, ci că ar putea ajunge să nu mai găsească finanțare pe piețele externe.

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