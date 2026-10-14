Sorin Grindeanu, avertisment fără precedent: România riscă să rămână fără bani de pensii și salarii! Pericolul care amenință țara

România riscă să ajungă în situația în care să nu mai poată asigura plata pensiilor și salariilor, avertizează Sorin Grindeanu. Președintele PSD și al Senatului susține că prelungirea crizei politice ar putea avea consecințe grave asupra finanțelor țării, în condițiile în care statul are nevoie de împrumuturi pentru a-și acoperi cheltuielile. Potrivit liderului social-democrat, cel mai mare pericol nu este doar că România se împrumută la dobânzi ridicate, ci că ar putea ajunge să nu mai găsească finanțare pe piețele externe.
Președintele PSD atrage atenția că lipsa unui Guvern cu puteri depline poate agrava problemele financiare ale României. Acesta susține că instabilitatea politică riscă să afecteze încrederea celor care împrumută statul român, ceea ce ar putea face tot mai dificilă obținerea banilor necesari pentru funcționarea instituțiilor publice.
Declarațiile vin în contextul negocierilor pentru formarea noului Guvern, în care PSD a cerut atât un program economic care să includă măsurile social-democraților, cât și o majoritate parlamentară stabilă. Grindeanu a explicat că a discutat în ultima perioadă cu mai mulți specialiști în domeniul financiar, iar una dintre cele mai mari îngrijorări este posibilitatea ca România să nu mai poată obține împrumuturi, indiferent de dobânzile pe care ar fi dispusă să le plătească.
„Mai mult, dacă nu o să avem un guvern, știți care este pericolul? Și aici vă spun lucrul acesta, discutând cu foarte mulți specialiști în finanțe în ultima perioadă, pericolul este să nu te mai poți împrumuta. Chiar dacă te împrumuți la niște dobânzi mari, să nu existe sursa de unde să te împrumuți ca să funcționezi. Asta este un pericol atâta timp cât nu ai guvern”, a declarat Sorin Grindeanu.
Plata pensiilor și salariilor, în pericol dacă statul nu mai găsește finanțare
Întrebat dacă imposibilitatea de a obține noi împrumuturi ar putea pune în pericol inclusiv plata pensiilor și salariilor, liderul PSD a confirmat că există un asemenea risc. Avertismentul său vizează un posibil scenariu în care statul nu ar mai avea acces la finanțarea necesară pentru acoperirea cheltuielilor publice. Într-o asemenea situație, presiunea asupra bugetului ar putea crește, iar autoritățile ar trebui să găsească alte soluții pentru asigurarea plăților.
Sorin Grindeanu consideră că instalarea unui Guvern cu puteri depline este importantă pentru depășirea blocajului politic și pentru gestionarea problemelor economice. În opinia sa, prelungirea interimatului nu face decât să mărească riscurile cu care se confruntă România. Declarațiile liderului PSD reprezintă un avertisment privind consecințele posibile ale crizei politice. Acesta nu a anunțat că statul a rămas fără bani sau că plata pensiilor și salariilor a fost deja afectată, ci a atras atenția asupra riscului ca o asemenea situație să apară dacă România nu va mai putea obține împrumuturi.