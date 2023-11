Soția lui Cătălin Cherecheș a fost adusă la sediul DNA Cluj, unde mașina acesteia a fost percheziționată de polițiști. Aceasta a fost adusă imediat după ce mama sa a fost prinsă în flagrant în timp ce dădea mită.

50.000 de euro este suma pe care soacra primarului din Baia Mare ar fi încercat să o dea ca să își scape ginerele de închisoare. Banii urmau să ajungă la judecătoarea care se va pronunța pe 24 noiembrie în dosarul de corupție în care Cătălin Cherecheș este acuzat de luare de mită.

Potrivit unor surse, soacra acestuia a fost prinsă într-o parcare din Cluj, alături de mama judecătoarei.

Contactat de jurnaliști, primarul nu exclude o înscenare.

"Habar nu am despre ce e vorba. De unde să știu eu? Mi se pare o prostie. Dacă a făcut așa ceva, oricum nu a făcut-o în numele meu, să i se aplice prevederile legale cât de drastice, pentru că lucrurile astea mi se par niște cretinități. Mi se pare o chestie pe care un om normal nu are cum să o facă, trebuie să fii tâmpit. Cu soacra nu am vorbit de când m-am însurat. Nu e exclus să fie o manevră din asta chiar intenționată, chiar și de către soacră-mea", a declarat Cătălin Cherecheș, la un post de televiziune.

Edilul s-a căsătorit cu fast în luna septembrie, atunci când evenimentul a fost dat în direct chiar pe pagina de Facebook a primăriei. Cherecheș povestea atunci cum o testează pe soție.

"Lucrul mi l-a spus prima oară când ne-am întâlnit fără să o întreb, am dus discuția... Îmi place să mai testez oamenii. Mi-a spus că o femeie trebuie să lupte pentru bărbatul ei. Uneori, am fost mai neatent, de cele mai multe ori intenționat neatent, și a luptat", a spus Cătălin Cherecheș.

Cătălin Cherecheș este la al doilea dosar de corupție. Prima oară, acesta a fost ales primar chiar din închisoare.