Redăm principalele aspecte subliniate de NIcolae Ciucă în cadrul discursului său:

Mă bucur foarte mult să văd tineri aici, pentru că vin de la o activitate TNL, o activitate care ne-a însuflețit. Revin la Alba cu onoare și smerenie pentru tot ceea ce reprezintă Alba Iulia, județul Alba

Iată-ne aici unde s-a împlinit unirea României. Iată-ne în locul în care se va respecta întotdeauna istoria poporului român

Asta înseamna valorile PNL, în denumirea partidului avem sintagma național, înseamnă să crezi în valorile familiei tradiționale, în valorile credinței, să faci ceea ce faci cu suflet

Revin la Alba-Iulia pentru că aici sunt acei oameni care nu doar vorbesc de oameni care se țin de cuvânt, ci ei înșiși sunt oameni de cuvânt

Am spus da de fiecare dată convins că aici se face, fie ca vorbim de Blaj, fie ca vorbim de Loman, acesta este județul Alba, aceștia sunt oamenii din județul Alba, meritați să fiți respectați, meritați să vi se acorde atenția cuvenită pentru că ați reușit să faceți îmbinarea dintre traditie și progres

Oamenii trebuie să vorbească puțin și să facă mult. Contactul direct cu cetățenii înseamnă să faci administrație cu sufletul, atunci oamenii te respectă, ei vor veni chiar și pe o vreme ca acestea

În locurile unde avem administrație liberală lucrurile se întâmplă, în unele locuri nu

Pentru noi a fost important să dezvoltăm comunitățile, să poată avea un buget local prin investiții proprii, investiții de la nivel guvernamental dar și programe europene. Asta s-a intamplat in Alba, o astfel de aliniere

Avem nevoie să dăm în continuare exemple despre cum s-a reușit să se facă lucruri în Alba fie ca mergem în Moldova sau Oltenia. Noi folosim aceste exemple, fie că vorbim de Alba Iulia, de Cluj, de Oradea, de Brașov sau de Sibiu. Le spunem oamenilor, acolo oamenii au înțeles nevoia de dezvoltare a administrației, o administrație liberală

Este mare păcat să avem o astfel de resursă, fondurile europene și să nu le folosim. Este important să asigurăm dezvoltarea familiilor, comunităților

Merităm să fim puternici. Noi credem într-o Europă unită. Odată ce am devenit membri ai UE s-a văzut partea aceasta de progres . Avem o echipă de europarlamentari care pleacă într-o misiune , pleacă la Bruxelles sa lupte pentru interesele românilor

Noi in tara trebuie sa muncim pentru reducerea disparităților. Numai așa putem să devenim o Românie puternică în Europa

România a reușit să crească PIB per capita raportat la puterea de cumpărare de la 40% la 78%. Dacă vrem ca tinerii să rămână în România, pentru noi este important să le predăm România cu acest indicator la 90-95%. Atunci niciunul nu va mai pleca din țară.

În armată am învățat că echipa este totul. Pentru noi ziua de 9 mai înseamnă să continuăm să fim solidari , să ne reunim și dincolo de a ne bucura de victoria PNL, să ne bucurăm de dezvoltarea comunităților și a României într-o Europă unită.