Scandal GDPR: cum strânge USR datele din telefoane

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 oct. 2026, 23:44

O anchetă incendiară scoate la lumină modul prin care USR, partidul care se erija în salvatorul transparenței digitale și al drepturilor cetățenești își transformă propria aplicație mobilă într-un adevărat aspirator de date personale. Sub pretextul conectării cu simpatizanții, aplicația USR pretinde acces necondiționat la cele mai intime informații din telefoanele utilizatorilor: de la numărul de telefon și adresa de e-mail, până la documente de identitate, fotografii și identificatori unici de dispozitiv. Practic, odată instalată, platforma solicită o hartă completă a identității digitale a cetățeanului.

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