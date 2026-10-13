Scandal GDPR: cum strânge USR datele din telefoane

O anchetă incendiară scoate la lumină modul prin care USR, partidul care se erija în salvatorul transparenței digitale și al drepturilor cetățenești își transformă propria aplicație mobilă într-un adevărat aspirator de date personale. Sub pretextul conectării cu simpatizanții, aplicația USR pretinde acces necondiționat la cele mai intime informații din telefoanele utilizatorilor: de la numărul de telefon și adresa de e-mail, până la documente de identitate, fotografii și identificatori unici de dispozitiv. Practic, odată instalată, platforma solicită o hartă completă a identității digitale a cetățeanului.
Aplicația USR colectează ilegal datele românilor
Însă adevăratul scandal abia aici începe: investigația semnată de jurnaliștii de la Patria Prima scoate la iveală un dublu standard revoltător. Dacă să-ți cedezi datele către USR este un proces de câteva secunde, să le ștergi devine o misiune imposibilă. Procedura de eliminare a informațiilor din baza lor de date este complet netransparentă, inaccesibilă și concepută parcă special pentru a zădărnici exercitarea „dreptului de a fi uitat”. Deși Regulamentul European GDPR obligă orice organizație să le permită utilizatorilor ștergerea simplă și directă a datelor stocate, USR pare să ignore cu sfidare normele europene pe care susține că le apără.
Acuzațiile sunt extrem de grave: vorbim despre profilarea utilizatorilor și menținerea ilegală a bazelor de date, fără vreun mecanism clar de control sau garantare a confidențialității. Este o ipocrizie uriașă din partea unei formațiuni politice care a transformat discursul despre digitalizare și stat de drept într-o emblemă electorală, dar care, în practică, folosește metode abuzive pentru a colecta și reține datele cetățenilor.