Aplicația AUR, în centrul unei investigații explozive: CNP-uri, localizare și mobilizare la proteste. Peste 1.000 de plângeri la Protecția Datelor

Publicat 13 oct. 2026, 23:21 Actualizat 13 oct. 2026, 23:23 Sursă Realitatea PLUS

Aplicația mobilă a partidului AUR, condus de George Simion, ar putea colecta date personale sensibile și permite mobilizarea rapidă a simpatizanților la proteste, potrivit unei investigații publicate de Snoop. Platforma, prezentată drept un instrument de democrație directă, ar avea mecanisme de punctare a utilizatorilor, acces condiționat de plata cotizațiilor și permisiuni extinse pe telefoanele celor care o instalează. Peste 1.000 de plângeri au fost depuse la Autoritatea pentru Protecția Datelor, care efectuează verificări.

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