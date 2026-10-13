Aplicația AUR, în centrul unei investigații explozive: CNP-uri, localizare și mobilizare la proteste. Peste 1.000 de plângeri la Protecția Datelor
Aplicația mobilă a partidului AUR, condus de George Simion, ar putea colecta date personale sensibile și permite mobilizarea rapidă a simpatizanților la proteste, potrivit unei investigații publicate de Snoop. Platforma, prezentată drept un instrument de democrație directă, ar avea mecanisme de punctare a utilizatorilor, acces condiționat de plata cotizațiilor și permisiuni extinse pe telefoanele celor care o instalează. Peste 1.000 de plângeri au fost depuse la Autoritatea pentru Protecția Datelor, care efectuează verificări.
Aplicația Platforma AUR, lansată în iunie 2023, a ajuns în centrul unei investigații jurnalistice care ridică întrebări despre modul în care partidul colectează și folosește datele utilizatorilor, finanțarea prin intermediul platformei și capacitatea de a mobiliza rapid oameni la manifestații.
Potrivit investigației publicate de Snoop, aplicația combină un sistem de recompense și clasamente cu funcții de comunicare și notificări localizate. În același timp, utilizatorilor li se solicită date precum CNP-ul și seria actului de identitate pentru accesarea unor funcții, iar anumite drepturi ar fi condiționate de plata cotizației de membru.
Președintele AUR, George Simion, respinge acuzațiile privind utilizarea datelor pentru profilarea cetățenilor și susține că partidul colectează doar informațiile prevăzute de legislația aplicabilă partidelor politice. El neagă și că formațiunea ar obține profit din aplicație.
Aplicația AUR ar avea peste 260.000 de utilizatori. Ce cifre invocă George Simion
Platforma AUR a fost lansată în iunie 2023 și este prezentată drept un instrument prin care simpatizanții pot participa mai direct la activitatea partidului.
În interfața aplicației apare un contor care indică peste 260.000 de utilizatori. În răspunsul oferit publicației Snoop, George Simion a susținut însă că platforma avea 124.000 de conturi create, dintre care 28.000 aparțineau membrilor de partid.
Diferența dintre cifre ridică întrebări despre numărul real al utilizatorilor activi și despre criteriile folosite pentru raportarea acestora.
Aplicația poate fi descărcată din magazinul Google Play, unde este prezentată ca platformă digitală dedicată susținătorilor AUR.
Puncte, clasamente și grade. Cum funcționează sistemul de recompense
Potrivit investigației, platforma folosește mecanisme de gamificare: utilizatorii acumulează puncte pentru diferite acțiuni și avansează într-un clasament intern, până la nivelul de „căpitan”.
Punctele pot fi folosite pentru achiziționarea unor produse din magazinul online al platformei, inclusiv cărți și obiecte promoționale.
Sistemul creează o ierarhie între utilizatori și recompensează implicarea acestora în activitățile platformei. Investigația ridică întrebări despre rolul acestor mecanisme în recrutarea și mobilizarea simpatizanților.
Accesul la vot, condiționat de cotizație. Câți bani ar fi încasat partidul
Un alt aspect analizat de Snoop privește condițiile de acces la funcțiile aplicației. Potrivit publicației, utilizatorii care nu achită o cotizație anuală de cel puțin 100 de lei ar avea acces limitat, fără drept de vot în mecanismele interne prezentate de platformă.
Accesul la anumite forme de interacțiune cu liderii sau parlamentarii ar fi, de asemenea, asociat unor pachete de susținere cu tarife diferite.
Datele prezentate în investigație arată că, până la 25 septembrie 2026, aproape 30.000 de membri își achitaseră cotizațiile, suma totală depășind 2,9 milioane de lei, echivalentul a peste 570.000 de euro.
Autoritatea Electorală Permanentă ar fi transmis că nu deține date privind sumele încasate prin intermediul aplicației.
Investigația include și declarațiile unor foști reprezentanți locali ai partidului, care critică modul de funcționare al organizației. Stelian Henț, fost vicepreședinte AUR Bihor, a descris formațiunea drept o „mașinărie de făcut bani”, în timp ce fostul coordonator local Cornel Bulzan a susținut că în partid ar exista „donații de la fraieri”.
Aceste afirmații reprezintă opiniile foștilor membri citați de publicație și nu constituie, în sine, constatări oficiale privind legalitatea finanțării.
Aplicația ar putea localiza utilizatorii și trimite notificări pentru proteste
Una dintre cele mai sensibile teme ale investigației privește capacitatea platformei de a transmite notificări în funcție de zona geografică a utilizatorilor.
Deputatul AUR Eduard Koler ar fi declarat că aplicația permite trimiterea de notificări țintite pe o anumită rază. Acesta a relatat că, la un protest împotriva măsurilor Guvernului condus de Ilie Bolojan, unde organizatorii se așteptau la aproximativ 250 de persoane, s-ar fi prezentat peste 1.000 de participanți după transmiterea notificărilor.
Pe 15 septembrie, la manifestația fermierilor și ciobanilor din Piața Victoriei, utilizatorii ar fi primit în calendarul aplicației o notificare intitulată „Prezență individuală – protestul ciobanilor – Piața Victoriei”, însoțită de precizarea că manifestația era apolitică și că AUR nu era implicat.
Potrivit investigației, în paralel ar fi fost organizate pe canalele interne ale partidului deplasări cu autocare pentru simpatizanți, cu recomandarea ca aceștia să nu poarte însemne de partid. La protest ar fi participat și parlamentari sau membri AUR.
Cercetătorul american Jacob Gursky compară această metodă de mobilizare cu utilizarea unei aplicații de campanie asociate lui Donald Trump în 2020, în Philadelphia, pentru mobilizarea susținătorilor în apropierea centrelor de numărare a voturilor.
36 de permisiuni pe telefon și acces la date sensibile
Investigația atrage atenția și asupra permisiunilor solicitate de aplicație. Potrivit analizei citate de Snoop, au fost identificate 36 de permisiuni, dintre care nouă sunt încadrate de Android în categorii considerate periculoase sau speciale.
Printre funcțiile și categoriile de date vizate se numără:
localizarea exactă și aproximativă a utilizatorului;
accesul la agenda telefonică;
accesul la fotografii, videoclipuri și alte fișiere stocate pe dispozitiv;
utilizarea microfonului.
Existența unor permisiuni nu dovedește automat că toate datele respective sunt colectate sau utilizate efectiv. Pentru a stabili ce informații sunt prelucrate în practică, în ce scop și în ce condiții, sunt necesare verificări tehnice și juridice.
Experții consultați de publicație critică și politica de confidențialitate a platformei, despre care afirmă că nu ar preciza suficient de clar durata păstrării datelor și condițiile în care acestea pot fi transmise către terți.
Aceste aspecte sunt relevante în raport cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), care impune transparență, limitarea scopurilor și prelucrarea datelor în condiții legale.
Peste 1.000 de plângeri la Protecția Datelor
Potrivit investigației, peste 1.000 de persoane au depus plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în legătură cu aplicația AUR.
Autoritatea efectuează verificări, iar eventualele încălcări ale legislației privind protecția datelor trebuie stabilite în urma procedurilor oficiale.
George Simion susține că AUR colectează numai datele permise de legislația partidelor politice și neagă că informațiile ar fi folosite pentru profilarea cetățenilor. Liderul partidului respinge, de asemenea, afirmațiile potrivit cărora formațiunea ar obține bani din aplicație.
Investigația Snoop readuce în discuție limitele dintre mobilizarea politică digitală, colectarea datelor personale și transparența finanțării partidelor. Concluziile definitive privind respectarea GDPR și modul de utilizare a informațiilor depind însă de verificările autorităților competente.
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