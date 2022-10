Piața energiei ar putea reveni la una reglementată de la 1 ianuarie 2023, pentru o perioadă de doi de 2 ani. Prețurile la energie au explodat după liberalizarea pieței, de la 1 ianuarie 2021, ulterior și din cauza crizei energiei produse de Rusia în Europa, precum și de războiul din Ucraina.

Coaliția de guvernare PNL – PSD – UDMR a discutat în ultima perioadă despre revenirea la o piață de energie reglementată. Se pregătește o nouă ordonanță de urgență, iar gospodăriile ar putea plăti cel mult 1 leu/kWh, indiferent de consum. O ședință a coaliției în care se va lua decizia finală ar putea avea loc la începutul săptămânii viitoare, luni, 24 octombrie, potrivit unor surse politice.

CÂT AM PUTEA PLĂTI PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ - SCENARII ÎN COALIȚIE

- preț fix de la 1 ianuarie la energie

- consumatori casnici vor plăti:

0,68 de lei pentru consum mai mic de 100 kWh

0,80 pentru consum între 100 kWh si 255 kWh

*preț de 1 un leu/kWh pentru consum de peste 255 kWh

- industria mare: pret fix de probabil 1,3 lei/kwh

Sursa: Realitatea PLUS

O Ordonanță de Guvern privind plafonarea prețurilor la energie ar putea intra in vigoare de la 1 ianuarie 2023, dată de la care am putea avea aceleași plafoane, de 0,68 de lei pentru consum mai mic de 100 kWh, 0,80 de lei pentru consum între 100 kWh si 255 kWh și de 1 un leu/kWh pentru consum de peste 255 kWh. Potrivit Realitatea PLUS, Guvernul ar putea acorda o altă facilitate, suplimentară, la prețul de 1 leu pentru cei care depășesc 255 kWh. Pentru industria mare, prețul luat în calcul este de 1,30 de lei. Toate aceste plafonări au fost discutate cu producătorii și furnizorii de energie.

Social-democrații doresc revenirea la reglementarea pieței de energie, în timp ce liberalii ezită. Deciziile urmează să fie luate până la 1 noiembrie, când este cel mai probabil ca Guvernul să aprobe o nouă OUG care sa reglementeze piata energiei.

Preţurile reglementate propuse de PSD în Coaliţie sunt: pentru populaţia casnică actualele plafoane: 0,68 lei/kwh (până în 100 de kwh), respectiv 0,8 lei/kwh (până în 255 de kwh). Pentru cei care depăşesc plafonul de 255 de kwh un preţ fix de 1 leu/kwh; pentru şcoli, spitale, industria farma, IMM-uri: 1 leu/kwh; pentru consumatorii industriali: preţ fix de 1,3 lei/kwh.

„Eu şi colegii mei am mers pe reglementare, fiindcă toată tâmpenia a pornit de la liberalizarea preţurilor haotică. Nimeni nu s-a gândit. Mai mult, fiindcă am avut minte ca lumea, am şi liberalizat şi am şi închis nişte capacităţi de producţie.

În continuare, din punctul meu de vedere, trebuie să revenim pe o piaţă reglementată pe o perioadă limitată de timp. Am văzut şi la Berlin, cei mai mulţi prim-miniştri social democraţi au aceeaşi părere pentru a uniformiza un pic lucrurile şi a staţiona piaţa. Ce greşeală s-a făcut? Noi nu vorbim de compensare şi plafonare ca să faci tu profit de o mie la sută. Statul nu îţi compensează ticăloşia că tu ai speculat această liberalizare haotică şi fără să ai legislaţie secundară făcută. Eu îţi compensez să nu intri în faliment, să îţi menţin media profitului din ultimii 5 ani, până să vină criza”, a declarat președintele PSD - Marcel Ciolacu.

În prezent, piața energiei este una liberă în România, însă din cauza războiului din Ucraina, Comisia Europeană a luat în calcul reglementarea pieței pentru o perioadă limitată de timp. Ursula von der Leyen a anunțat noul regulament de urgență pentru a face față prețurilor ridicate la gaze în UE și pentru a asigura securitatea aprovizionării în această iarnă, printre măsurile luate în calcul fiind achizițiile comune de gaze, mecanisme de limitare a prețurilor la gaze printr-o plafonare țintită, utilizarea transparentă a infrastructurii și solidaritatea dintre statele membre, precum și eforturi continue de reducere a cererii de gaze.

De la 1 ianuarie 2021, de când piaţa energiei electrice a fost complet liberalizată în România, fiecare consumator a putut alege o ofertă de pe piaţa furnizorilor de energie electrică.

După explozia prețurilor la gaze, Guvernul a plafonat până pe 31 martie 2023 prețul la energie electrică la consumatorii finali, la 0,68 lei/MWh (pentru consumatori casnici cu un consum mai redus de 100 KWh/lună), 0,8 lei/KWh pentru consumatori casnici cu un consum de 100-300 KWh/lună) și la 1 leu/KWh la non-casnici și prețul gazelor la 0,31 ei/KWh (pentru casnici) și 0,37 lei/KWh (non-casnici).

Ulterior, de la 1 septembrie 2022, Guvernul a adoptat o nouă schemă de compensare și plafonare a prețului la energie. Pentru consumatorii casnici, plafonul s-a redus de la 300 kwh la 255 kwh.