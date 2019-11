Reportaj | Cum se votează în tranzit pentru turul II al alegerilor prezidențiale

Turul II al alegerilor prezidenţiale m-a surprins cu treburi în Capitală. Cum ştiam că, în cel mai bun caz, voi ajunge înapoi la Galaţi în jur de ora 20,00, nu am vrut să risc un vot pe ultima sută de metri. În consecinţă, am căutat o secţie de votare în Bucureşti, ştiind că pot vota pe listele suplimentare. Am zis să nu caut secţiile de votare pe internet, ci să fac un experiment social, întrebând trecătorii unde găsesc una.

Pe la Unirii, nimeni nu era interesat de vot

În zona Unirii, unde am întrebat prima dată, nimeni nu părea să ştie exact. Oamenii ori nu erau din zonă, ori, pur şi simplu, nu erau interesaţi de procesul de votare. În apropierea Primăriei Generale a Capitalei, în Cişmigiu, am întrebat câţiva cetăţeni care îşi scoseseră câinii la plimbare. Niciunul nu părea să ştie unde este secţia de votare arondată zonei. Cineva m-a trimis într-adevăr la Colegiul Sf. Lazăr, unde încercasem deja, dar găsisem uşa închisă. O doamnă a fost singura care, deşi grăbită, s-a gândit un pic şi mi-a explicat unde este Liceul „Cervantes”, în care sigur aş fi putut vota.

