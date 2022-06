„Nu divorțăm, ci învățăm să conviețuim împreună. Este un mod de a învăța să trăim împreună cu cei din PSD. Cert este că azi, singura soluție pentru o guvernare stabilă este cea PNL-PSD. Sunt unele ieșiri mai apăsate, de multe ori există și o nepotrivire doctrinară. Cert este că în situația actuală nu este normal să destabilizăm coaliția. E normal ca abordările să fie mai apasate, dar discuțiile în coaliție nu duc până la o eventuală reacție radicală”, a declarat europarlamentarul liberal.

„Vorbim de un buget, de responsabilitate. Avem un guvern responsabil. În spatele reducerii de 50 de bani la carburanți veți vedea că această măsură va duce la o necreștere a prețurilor. Totuși, piața este liberă, nu putem lua exemplul Ungariei, care a resticționat accesul la benzină pentru cetățenii altor state. Eu nu regret niciun moment ce am declarat, ca jurnalist și în campania electorală. Nu am avut până acum un razboi la graniță, nimeni nu credea că vom avea o agresiune de genul Germaniei naziste în 1939. A fost o situație excepțională, cu un război care bătea la ușă. Inclusiv în ordonanța de mâine a Guvernului am eliminat o serie de excepții. Suntem țara cu cele mai multe excepții din UE, în PNRR. În România, unele taxe sunt mult mai mici decat in UE. Totuși, am reușit să nu punem impozit pe profit, căci altfel s-ar pune frână la investiții”, a declarat Rareș Bogdan în emisiunea „Controversat”.