PSD, nereguli cu banii de la stat! Ciolacu: "Cine a făcut tâmpenii trebuie să răspundă"

"Am cerut şi eu parte din raport, să-mi explice. Nu am găsit cuvântul 'șifonat'. Am înţeles că raportul s-a închis. A existat o amendă. Cine a fost o să răspundă. (...) Cine a făcut tâmpenii trebuie să răspundă", a spus Ciolacu duminică, într-o conferinţă de presă la Timişoara.

Potrivit unui control al Autorității Electorale Permanente și al Curții de Conturi, PSD este campionul neregulilor la cheltuirea banilor primiți drept subvenție de la stat. Este vorba de plăți fără semnătura beneficiarului, dar și contracte care ridică mari semne de întrebare, potrivit Realitatea PLUS.

Prima problemă descoperită la social-democrați a fost aceea că nu au separați banii primiți ca subvenție de cei încasați din cotizații și donații, potrivit unei analize Europa Liberă.

Conform raportului Curții de Conturi, această amestecare a banilor „n-a permis identificarea distinctă a numerarului pe cele două surse de finanțare”, publică și privată.

Surse politice au declarat că imediat ce încasa banii din subvenție într-un cont, PSD îi muta într-un alt cont în care se aflau și sumele din cotizații. Astfel, nu se mai putea distinge dacă banii de subvenție au fost cheltuiți conform legii.