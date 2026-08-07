PSD: Centralele pe cărbune sunt o necesitate în situaţia de forţă majoră a ţării noastre. PSD a cerut activarea mecanismului european de urgenţă

Scris de Daniel Onescu Publicat: 7 aug. 2026, 15:34

Partidul Social Democrat a precizat, vineri, că legea pe care a promovat-o în Parlament privind menţinerea şi repornirea centralelor pe cărbune are la bază „situaţia de forţă majoră” în care se află România, aceasta fiind soluţia obligatorie la criza energetică profundă, iar necesitatea unor astfel de reglementări a fost confirmată chiar în Planul pentru situaţia de urgenţă energetică anunţat recent de premierul interimar Ilie Bolojan, transmite Agerpres.

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