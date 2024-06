"Pana acum n-am vazut elemente care sa sustina ca ar fi fals si chiar dl. Nicusor Dan nu a contestat ca s-ar fi intalnit cu aceste persoane, ca ar fi dat vreo nota informativa, deci deocamdata indica mai degraba ca exista ceva acolo.

In primul rand, Nicusor Dan a aparut pe firmamemnt in povestea cu Pungestiul, unde s-a demonstrat - nu o spun eu, a spus-o seful NATO, Hillary Clinton si altii - ca aceste miscari antidezvoltare facting au fost finantate direct de rusi. Acolo, el a fost langa grupari mafiote din Bulgaria si alte personaje dubioase. Deci, cineva l-a pompat si i-a dat bani. El nu castiga nimic atunci. Cumva, atunci a fost creat din neant", a declarat Andrei Caramitru, analist politic.

CNSAS va verifica autenticitatea documentelor care arată că Nicușor Dan a colaborat cu Securitatea! Primele concluzii după ședința crucială



"Sunt multe mistere in ce face Nicusor Dan pe tema asta. Dansul a spus in cursul zilei de ieri ca nu a facut decat sa se conformeze unor reguli de atunci stabilite de securitate pentru cei care calatoreau in strainatate sub Ceausescu. Pai acele reguli tocmai asta presupuneau, aproape in mod esential, as zice eu: sa colaborezi cu secutritatea, sa dai note informative despre colegi, despre profesori, de cine era interesat sistemul. A mai spus ca are doua adeverinte din anii din urma", a afirmat Valerian Stan, fost șef al Departamentului de Control al Guvernului.

A început DECLINUL lui Nicușor Dan în cursa pentru Primăria Capitalei. Repoziționare spectaculoasă în preferințele românilor