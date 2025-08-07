Mesajul lui Grindeanu după înmormântarea lui Ion Iliescu: Ne-a lăsat democrația

Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a declarat joi că "democrația de care ne bucurăm cu toții" este adevărata moștenire lăsată de președintele fondator al partidului, Ion Iliescu.

"Astăzi (joi - n.r.) se încheie un capitol definitoriu pentru istoria recentă a României. Democrația de care ne bucurăm cu toții este adevărata moștenire lăsată de președintele fondator al Partidului Social Democrat, primul președinte ales al României! Drum lin, domnule Președinte', a scris Grindeanu pe Facebook după înmormântarea fostului șef de stat.

Fostul președinte al României Ion Iliescu a fost înmormântat joi, în Cimitirul Militar Ghencea III, cu onoruri militare. Iliescu a fost primul președinte ales al României. 