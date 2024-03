"Domnul Năstase l-a adus de la Paris (pe V. Ponta), de la Bobeică, dacă mă supăr îi scot tot dosarul cu domnul Bobeică. (...) L-a adus cu niște tertipuri, l-a adus la Parchet și apoi l-a pus șeful corpului de control. M-a chemat la el domnul Năstase, am avut mult timp o relație foarte bună cu el și că m-a rugat să-l susțin pe Ponta președinte la PSD tineret. (...) El este acum consilierul prim-ministrului și faceri afaceri cu firme turcești, le bagă in sistem și azi am ajuns să omâm românii (firmele romnești) și contstriesc numia turcii, turcii pe care îi aduce Ponta și în trimite la Grindeanu și face un cuplaj," a afirmat Marian Vanghelie, in direct la Realitatea Plus.





Reacția Lui Marian Vanghelie a venit după ce Victor Ponta a spus că îi datorează bani.

"Este unul care a prieten pentru amândoi, faimosul domn Vanghelie, îl mai țineți minte? Care primea informații de la Moș Crăciun, pe bancă și acum văd că l-a apucat din nou dorul de sectorul 5 și mă gândeam că eu am câștigat un proces cu domnul Vanghelie și umblu după el să-i iau banii. N-are niciun ban în cont", a afirmat Ponta în cadrul unei emisiuni online.