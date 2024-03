Invitat la Realitatea Plus, Vanghelie a afirmat că fostul său prieten n-ar avea șanse să câștige lupta pentru nicio primărie.

"Piedone și la sectorul 5 dacă va candida, pierde. Nu vorbim despre sondaje, sondaje facem toți, suntem șmecheri la sondaje. (...) O să vedeți că eu voi fi pe primul loc. (...) Piedone pierde pe peste tot, pleacă acasă! (...) Eu câștig în fața tuturor, pentru că de 10 ani nu s-a mai făcut nimic în sectorul 5. (...) Candidez pentru că a venit foarte lume să-mi spună (să fac asta)", a afirmat Vanghelie.

Fostul edil a făcut și o serie de dezvăluiri spumoase, mai puțin știute, din anii de prietenie cu Piedone.

FĂCEAM 1000 DE LEI PE ZI, CUMPĂRAM CARNE CU 100 DE LEI/KG DE LA PIEDONE

"Eu îl cunosc din 1980 si ceva, lucra bucătar la "Mărul de Aur". Eu, la vremea respectivă, nu mi-e rușine (să spun - N.R.) eram pe bulevard, făceam bișniță. Vindeam bilete (la film - N.R.), vindeam valută, nu furam! Făceam 1.000-2.000 de lei pe zi. ȘI noi ne duceam, mai mulți, care făceam bani și cumpăram carne cu 100 de lei (kilogramul - N.R.), că așa se cumpăra, de la restaurant, de la domnul Piedone", a povestit Vanghelie, în exclusivitate la Realitatea Plus.

L-AM ADUS ÎN PSD, A PLECAT LA PNȚCD, S-A ÎNTORS, A FOST PUS ÎMPOTRIVA MEA

În anii `90, după ce a avut succes în afaceri, Vanghelie a intrat în politică, iar traseul i s-a intersectat din nou cu cel al lui Piedone.

"Îl aduc cu mine în PSD pe Piedone, eu am venit prin fuziune, cu partidul lui Miron Mitrea, il pun consilier pe liste la sectorul 5, nu iese. Vine la mine să mă roage, că ce face el, vorbesc cu directorul de la Rocar să-l bage acolo (...) face ăsta ce face și îl bagă. După un timp, (Piedone) pleacă din PSD la PNT CD. Vine la mine directorul de la Rocar "Mariane, ăsta nu e băiatul ală?", eu ce să zic. După vreun an și jumătate vine din nou la mine, "fratele tău Piedone, știi tu..." și îl aduc înapoi în sectorul 5.

Când au venit alegerile, Dan Ioan Popescu (politician extrem de influent în PSD la începutul anilor 2000) a început să sondeze, să-mi găsească tot felul pe contracandidați, ca să nu mă pună pe mine. Și l-a testat pe Piedone, pe cutare... pe cutare. (...) Viața a vrut așa, e drept că m-au ajutat și Adrian Năstase, și Ion Iliescu și Miron Mitrea și am fost candidatul PSD la Sectorul 5, peste voința șui D. I. Popescu, președintele organizației București. (Piedone) a venit dIn nou la mine, plângea: "Mă pui și pe mine viceprimar?" I-am spus cinstit, că-i știu și familia, îl știu și pe el, puteam să-i zic că-l pun și pe urmă să-l dau afară, dar am fost cinstit și i-am zis "Du-te înapoi la 6!" Și s-a dus, i-a nenorocit pe aia, pe băbuțele cu zarzavaturi, după care s-a dus la sectorul 4. Dădea cu picioarEle in zarzavaturi si a ajuns primar. (...) De la 4 a plecat, că dacă mai candida, nu-l mai alegea nimeni și a venit la 5, eu eram în arest. Acum s-a dus la Capitală, că știe că pierde (dacă ar candida la S5 - N.R.)" a povestit Marian Vanghelie, în exclusivitate la Realitatea Plus.