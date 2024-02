"Am ascultat cu atenție preocupările și necazurile acestor oameni și am luat deja decizii în mai multe ședințe de Guvern care să rezolve o parte dintre probleme. Astăzi (vineri - N.R.) am reușit să ajungem la o înțelegere care reflectă interesul nostru concret în a continua să găsim soluții pentru a-i sprijini pe termen lung atât pe fermieri, cât și pe transportatori.