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Politica· 2 min citire

Luca Niculescu, așteptat să depună lista miniștrilor și programul de guvernare în Parlament

Luca Niculescu, premier desemnat

Luca Niculescu, premier desemnat

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Scris deDarius Stănescu
Publicat15 oct. 2026, 00:11
Actualizat15 oct. 2026, 12:11
SursăRealitatea PLUS

Premierul desemnat Luca Niculescu depune astăzi la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Potrivit surselor Realitatea PLUS, s-a vehiculat că premierul desemnat nu va depune personal lista miniștrilor și programul de guvernare,d ocumentele urmând a fi depuse de o persoană desemnată de acesta.

Cine va depune lista miniștrilor propuși

Potrivit surselor Realitatea PLUS, Luca Niculescu va desemna o altă persoană pentru depunerea documentelor. Identitatea acesteia nu a fost precizată.

Numele unor posibili membri ai viitorului Executiv au fost deja vehiculate, însă componența echipei guvernamentale urmează să fie clarificată odată cu prezentarea listei.

Miniștrii propuși de PSD

  • Viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne – Marian Neacșu;

  • Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Florin Barbu;

  • Ministrul Sănătății – Alexandru Rogobete;

  • Ministrul Muncii – Florin Manole;

  • Ministrul Economiei – Daniel Zamfir;

  • Ministrul Justiției – Radu Marinescu;

  • Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Alexandru Stoica;

  • Ministrul Transporturilor și Infrastructurii – Ștefan Ovidiu Popa;

  • Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor – Natalia Intotero;

  • Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene – Mihai Ghigiu;

  • Ministrul Apărării Naționale – Ștefan Radu Oprea

Cei șase tehnocrați propuși în cabinet

  • Finanțe – Alexandru Nazare, fost membru PNL;

  • Afaceri Externe – Dan Neculăescu;

  • Educație – Sorin Costreie;

  • Comunicații și Inteligență Artificială – Bogdan Dumitru;

  • Cultură – Ioana Ciocan;

  • Energie – Dumitru Chisăliță.

Programul de guvernare, așteptat alături de lista miniștrilor

Pe lângă propunerile pentru conducerea ministerelor, este așteptat și programul de guvernare. Documentul urmează să prezinte prioritățile viitorului Executiv, inclusiv direcțiile privind economia și securitatea României.

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