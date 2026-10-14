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Politica· 2 min citire
Luca Niculescu, așteptat să depună lista miniștrilor și programul de guvernare în Parlament
Luca Niculescu, premier desemnat
Publicat15 oct. 2026, 00:11
Actualizat15 oct. 2026, 12:11
SursăRealitatea PLUS
Premierul desemnat Luca Niculescu depune astăzi la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Potrivit surselor Realitatea PLUS, s-a vehiculat că premierul desemnat nu va depune personal lista miniștrilor și programul de guvernare,d ocumentele urmând a fi depuse de o persoană desemnată de acesta.
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