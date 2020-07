Legea CARANTINEI este tergiversată la Senat. Social-democrații spun că analizează proiectul ”cât va fi nevoie”

"Astazi era necesar sa adoptam aceasta lege in Senat! Orice zi este cost pentru sanatatea populatiei! PSD s-a hranit si azi din divergentele politice si sabotajul obisnuit la orice lege care ne-ar putea ajuta in aceasta criza sanitara. In loc sa se concentreze pe solutii, care sunt absolut absolut necesare in aceasta perioada, incerca sa amane dezbaterea si votul pe masuri si parghii pe care autoritatile trebuie sa le aiba rapid la indemana pentru a proteja sanatatea publica", a declarat Alina Gorghiu, vineri, pentru un site național.

La rândul său, președintele interimar al Senatului - Robert Cazanciuc a declarat ca proiectul Guvernului referitor la carantina si izolare va fi dezbatut de Comisia juridica "atat timp cat va fi nevoie".

El a precizat ca este necesar si un aviz al CSM, dat fiind ca este vorba si despre proceduri judiciare. Senatorul PSD a mai spus ca incepand de sambata va fi convocat plenul Senatului.