La întâlnirea de astăzi se va discuta despre securitatea națională, dar și despre strategia și pregătirea militară în contextul războiului din Ucraina, care a ajuns la ziua 265.

Generaul american în retragere Ben Hodges va fi prezent la eveniment. Înaintea participării, acesta a postat un mesaj pe Twitter, în care a spus că odată cu eliberarea Hersonului, armata ucraineană va lovi cu rachete Himars inclusiv spre Crimeea, care este în raza sa de acțiune.

Approximate range for GMLRS launched from HIMARS vic Kherson is the blue circle. I imagine this will start soon, and will degrade/fix Russian defenses and LOC's north of Crimea. This also shows clearly why ATACMS would have immediate positive effect vs Russian bases in Crimea. pic.twitter.com/VNv3SmTKpj