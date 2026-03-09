Ilie Bolojan, pe făraș. Sorin Grindeanu susține că sunt „foarte multe motive” pentru demiterea premierului

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că există „foarte multe motive” pentru ca premierul Ilie Bolojan să fie demis, însă a precizat că în această perioadă prioritatea este adoptarea bugetului. Liderul social-democrat a explicat că partidul a intrat într-o etapă de evaluare a participării sale la guvernare, proces care începe cu analiza activității miniștrilor PSD.

”Sunt foarte multe motive, din perspectiva mea. Doar că, în acest moment, ne aflăm în etapa pe care o ştiţi cu toţii, cea legată de buget. PSD a anunţat de la începutul lunii decembrie că intrăm într-o perioadă de evaluare a participării noastre la guvernare. Şi evaluarea începe, în primul rând, cu noi. Eu am anunţat că vom face evaluarea miniştrilor PSD, în primul rând”, a afirmat Grindeanu.

Sorin Grindeanu spune că Bolojan are motive să își dea demisia

Grindeanu a adăugat că ulterior va fi evaluată întreaga guvernare din ultimele nouă luni, iar decizia privind viitorul coaliției va fi luată în cadrul partidului. Potrivit acestuia, la vot vor participa membrii PSD, inclusiv primarii și consilierii județeni, care vor analiza atât rezultatele pozitive, cât și problemele apărute în această perioadă.

”Dar nu se va opri această evaluare doar la PSD. Şi facem o evaluare, după aceea, a întregii guvernări din ultimele nouă luni. Iar această evaluare va fi făcută în forul pe care vi-l spuneam mai devreme şi va fi luată o decizie, unde se va ţine cont şi de lucrurile bune şi de lucrurile proaste care s-au întâmplat în această perioadă. Iar membrii de partid, toţi primarii PSD, consilierii judeţeni, toată lumea va vota în cunoştinţă de cauză”, a explicat preşedintele PSD.