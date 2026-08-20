Grindeanu: PSD va susține o lege a salarizării clară, bazată pe echitate, iar angajații nu pierd din venituri

Scris de Daniel Onescu Publicat: 20 aug. 2026, 16:24

PSD va fi prezent la întâlnirea de la Cotroceni din respect pentru români și față de Administrația Prezidențială, a anunțat joi președintele partidului, Sorin Grindeanu, subliniind că social-democrații vor susține doar o lege a salarizării ''clară', 'bazată pe echitate', prin care angajații nu pierd din veniturile actuale.

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