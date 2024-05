„Nu le mai ajung sondajele de opinie paralele cu realitatea, comandate la firme de casă, acum partide precum USR au trecut la alte modalități de a manipula opinia publică: sondaje false publicate pe site-uri promovate cu bani grei, care, pe lângă manipulare, crează și bază de date prin prelucrarea datelor cu caracter personal. Totul, contrar legislației electorale.

În timp ce scrolam pe Facebook am dat de această reclamă sponsorizată prin care oamenii erau invitați să își spună intenția la alegerile din 9 iunie. Am intrat și eu, curios fiind să văd cine ar băga bani într-un sondaj online, fără valoare. Pentru a mi se arăta rezultatul votului a trebuit să îmi dau datele personale. La final, surpriză mare: la categoria mea de vârstă, USR avea 79% din voturi, în timp ce PNL-PSD 5%, iar AUR 4%. Am repetat sondajul iar și iar. Procentele rămân neschimbate, fapt care m-a făcut să am suspiciuni serioase cu privire la veridicitatea acestui sondaj, așa că am căutat răspunsuri.

Codurile HTML ale site-ului reprezintă un indicator al faptului că datele nu sunt procesate în timp real, așadar rezultatele ar putea fi fictive, indiferent de ce votează utilizatorii.

Am intrat să văd, însă, și cine e în spatele acestui sondaj. Vă las să ghiciți. Da! USR!

Contrar legislației electorale, partidul lui Cătălin Drulă folosește o pagină de Facebook creată în 2016, redenumită și folosită de atunci în perioada alegerilor, ca să manipuleze opinia publică prin date false în care a băgat bani grei. După ce completezi datele cu caracter personal primești un e-mail în care, culmea, USR îți mulțumește că te-ai abonat la comunicatele partidului, deși nu ți-a zis nicio clipă cine e în spatele acelui „sondaj de opinie”. Ba mai mult, lipsește cu desăvârșire codul de mandatar financiar, cum o cere legislația în această lună! De unde vin banii pentru reclama care mi-a apărut pe Facebook?

Dacă organele abilitate nu se vor autosesiza în următoarele zile cu privire la aceste practici murdare, total neconstituționale, care contravin legislației electorale, atunci Alianța pentru Unirea Românilor va sesiza AEP, în speranța că angajații instituției își vor face treaba și nu vor permite manipularea populației prin astfel de tertipuri.

Dacă și tu te-ai săturat de minciuni și bătăi de joc pune ștampila pe AUR la alegerile din 9 iunie pe toate cele cinci buletine de vot!” a scris liderul AUR pe blogul său personal.

Material susținut de Alianța pentru Unirea Românilor.