Pana acum oficial, si-a anuntat candidatura Cristian-Popescu Piedone din partea Partidului Umanist Social Liberal (PUSL), Mihai Enache din partea AUR si Nicusor Dan din partea Aliantei Dreapta Unita.

Surse citate de Realitatea PLUS sustin insa ca Gabriela Firea este hotarata sa candideze, indiferent daca va avea sau nu sustinerea Coalitiei.

Stim ca in Coalitie exista pana in momentul de fata doua ipoteze de lucru privind candidatura la Capitala. Una dintre ele vizeaza o candidatura comuna din partea PSD si PNL. In acest caz, pe lista Coailtiei s-ar afla si arhitectul Tiberiu Florescu. Acesta, potrivit surselor Realitatea PLUS, ar fi refuzat insa candidatura, tocmai pentru ca in trecut a colaborat foarte bine cu Gabriela Firea.

In cazul unei candidaturi separate, Marcel Ciolacu a spus ca PSD va merge cu Gabriela Firea in cursa pentru Primaria Capitalei.

