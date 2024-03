„Dacă vom avea abordări separate, PSD are candidat pe doamna Firea. Dacă vom avea o abordare comună, vom avea alt candidat care să fie compatibil cu cele două electorate. Ce vă pot spune cu certitudine, atât PSD, cât şi PNL nu vor susţine candidatura domnului Piedone. Vom avea candidaţii noştri sau candidatul nostru comun. Cu toţii avem în acest moment măsurătorile şi alternativele pentru a lua o decizie. E posibil ca şi în Bucureşti să avem candidaturi separate. Nu e ceva wow. Ce este cu certitudine stabilit foarte clar, după alegeri, majorităţile în toate administraţiile locale vor fi făcute de PSD şi PNL. Cu alte cuvinte, am depăşit primul hop”, a explicat Marcel Ciolacu, duminică la o televiziune de știri.

El a mai spus că nu a vrut să fie luată o decizie pripită de către PSD şi PNL privind candidatura pentru Primăria Capitalei.

„Era normală şi o abordare comună privind candidatura la Bucureşti. Nu am dorit să luăm o decizie pripită, am făcut sondaje de opinie. Nu este doar o alianţă a partidelor de acum patru ani care l-a produs pe Nicuşor Dan. România trebuie să intre într-o altă etapă. Este ultimul tren al României de construcţie. Prea mult timp s-au făcut coaliţii împotriva cuiva, împotriva PSD, împotriva PNL. Şi Bucureştiul are nevoie de un proiect administrativ. Sunt mai mulţi candidaţi. Chiar dacă avem o abordare separată, PSD are candidat în doamna Gabriela Firea. Dacă avem o abordare comună vom avea alt candidat care să fie compatibil cu cele două electorate”, a completat Ciolacu.

Liderul social-democraţilor a adăugat că „au fost discuţii despre domnul profesor Florescu, şi eu şi domnul Ciucă. Este persoana îndreptăţită să îşi arate viziune despre Bucureşti”.

Despre medicul Cătălin Cârstoiu, liderul PSD a spus că este un manager foarte bun şi o persoană de luat în calcul pentru un candidat comun al celor două partide.

„Domnul Cătălin Cârstoiu? Este un manager foarte bun, este o persoană luată în considerare în acest moment ca şi candidat comun. Nu am luat o decizie. Într-o zi sau două această decizie va fi luată”, a mai explicat Ciolacu.

Liderul social-democraţilor Marcel Ciolacu a declarat că Gabriela Firea este cea mai bună candidată a partidului pentru funcţia de primar al Capitalei, dar, în cazul în care va fi luară decizia ca PSD şi PNL să aibă candidat comun, atunci acesta nu va fi Firea, Burduja sau Piedone.

„Eu mă bucur în primul rând pentru că o doamnă este atât de bătăioasă. Şi mai arată că are toate calităţile de a fi primar general. Doreşte să lupte pentru crezul domniei sale. Consideră că este cea mai bună candidată pentru Primăria Generală. De ce să mă deranjeze acest lucru? Dimpotrivă, mă bucur de abordarea pe care a avut-o Gabriela Firea. Nu mă atacă personal. Nu suntem la balet, nici la grădiniţă. Suntem într-o lume politică. Suntem colegi, nu ne-am jignit niciodată, nu am avut atacuri suburbane”, a afirmat Marcel Ciolacu, întrebat despre faptul că Firea i-a reproşat că nu s-a bătut pentru ea, duminică la o televiziune de știri.

Liderul PSD a mai precizat că Gabriela Firea are dreptate şi este cea mai bună candidată pentru Primăria Capitalei.

„A spus dom'ne, înţelegeţi că eu mă consider cea mai bună candidată. Şi are dreptate. Este cea mai bună candidată a PSD pentru funcţia de primar general. Decizia, în schimb, o luăm în interiorul coaliţiei. Dacă coaliţia decide că vom merge separat, PSD va merge cu Gabriela Firea. Dacă decidem că avem un candidat comun, va fi altă persoană, nu Burduja şi nici Gabriela Firea şi nici Piedone”, a completat Ciolacu.

Recent, prim-vicepreşedintele PSD Gabriela Firea care vrea să candideze la şefia Primăriei Capitalei a afirmat că Marcel Ciolacu nu şi-a dat silinţa pentru o propune pe ea drept candidat pentru funcţia de edil general, chiar dacă i-a fost promis acest lucru.